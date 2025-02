Meteo Giuliacci, "vortice ciclonico" si abbatte sull'Italia: ecco la "giornata peggiore"

26 febbraio 2025 a

Nuovo ciclone in arrivo sull'Italia. Nella giornata di mercoledì 26 febbraio il vortice ciclonico si approfondirà sul Mar Ligure per poi spostarsi verso meridione, attraversando le regioni affacciate sul Mar Tirreno, entro giovedì 27 febbraio. Stando alle previsioni del team di Mario Giuliacci, "la giornata peggiore", in fatto di precipitazioni, sarà proprio quella di mercoledì quando abbondanti fenomeni interesseranno le regioni settentrionali. Non solo, perché non si esclude la neve sulle Alpi.

Ma quali saranno le regioni più colpite? Presto detto: Emilia orientale, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, il settore nord-est della Lombardia. Per quanto riguarda il Centro Italia le piogge colpiranno invece Marche, Umbria, il nord della Toscana e il Lazio. Per quanto riguarda le regioni meridionali i fenomeni interesseranno il basso Tirreno e la Sicilia. Non si escludono nubifragi lungo le coste campane.

Miglioramento previsto per giovedì. Il 27 febbraio, infatti, il ciclone si sposterà al Sud e così il Nord e il Centro Italia potranno godere di un lieve miglioramento. "Nella giornata di venerdì 28 febbraio - si legge - avremo un tempo più asciutto grazie all’arrivo di una ventilazione da nord-est. Sul Centro-Sud avremo nubi sparse e qualche fenomeno sul Friuli Venezia Giulia, appennino emiliano e Toscana settentrionale".