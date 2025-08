Papa Leone XIV incontra monsignor Bonicelli, decano dei vescovi italiani

Un incontro singnificativo, quello tra Papa Leone XIV e l'arcivescovo emerito di Siena, monsignor Gaetano Bonicelli, che si avvia a compiere 101 anni, e monsignor Domenico Umberto D'Ambrosio, arcivescovo emerito di Lecce, che celebra 65 anni di sacerdozio. Due udienze separate ma altrettanto significative perché i due religiosi, pastori molto diversi per temperamento e percorso, sono entrambe figure emblematiche dell'episcopato italiano. A loro modo, due memorie storiche della Chiesa di ieri, di oggi e anche di domani. E in questo dialogo tra culture ed esperienze diverse c'è il senso della scelta del Pontefice americano.

In particolare, monsignor Bonicelli è stato storico portavoce della Cei e fondatore del Cop (l'organismo che studia l'evoluzione della pastorale in Italia). Nominato vescovo di Albano da Papa Montini, fu molto vicinoa Giovanni Paolo II che nel 1981 lo volle Ordinario militare. "Fu lui stesso a comunicarmelo, una sera dopo cena - ricordava il monsignore -. Iniziai così il mio servizio ecclesiale alle Forze Armate, girando mezzo mondo, con visite sistematiche ai militari italiani nei paesi Nato, in Medio Oriente, in Libano. Gli stessi luoghi che ancora oggi sono teatro di tante sofferenze". A 65 anni, alla scadenzadel suo mandato, diventò per volontà di Wojtyla il responsabile della diocesi di Siena-Colle Vald'Elsa.