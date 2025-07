Meteo-Giuliacci, weekend da incubo per chi viaggia: nubifragi e grandinate, ecco dove

Ma il brutto tempo porterà anche un brusco calo termico. Il fine settimana sarà caratterizzato dal freddo: al Nord le temperature potranno arrivare a essere di 2-4°C al di sotto delle medie stagionali, con le massime che in molte località si aggireranno attorno ai 25-26°C.

Maltempo assicurato. E in largo anticipo rispetto a quanto previsto. Tra giovedì 31 luglio e domenica 3 agosto 2025, l’Italia settentrionale dovrà fare i conti con un marcato aumento dell’instabilità atmosferica. Le previsioni del team di Mario Giuliacci indicano infatti la presenza di piogge diffuse e temporali localmente intensi, specie su Lombardia, Piemonte, Trentino, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. "Particolare attenzione va riservata alle aree alpine e prealpine, dove - si legge non si escludono nubifragi, grandinate improvvise e forti raffiche di vento".

Diverso discorso per il Centro-Sud e le Isole maggiori che resteranno protetti dall’azione dell’alta pressione. L’afa aumenterà nelle grandi città come Roma, Napoli e Palermo, dove l’umidità elevata farà salire l'indice di calore che potrebbe avvicinarsi ai 40°C. Il consiglio? Chi si trova in viaggio o sta organizzando le vacanze dovrà monitorare l’evoluzione meteo, soprattutto nelle aree del Nord.