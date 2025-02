Papa Francesco, "come ha trascorso la notte". Avvistamento in piazza San Pietro: tre nomi clamorosi

27 febbraio 2025 a

"Il Papa nella notte ha dormito bene e ora sta riposando". E' l'ormai consueto comunicato della Sala stampa della Santa Sede, una formula ben nota quando siamo ormai al 14esimo giorno di ricovero di Francesco al Policlinico Gemelli di Roma. Parole di circostanza, che nei giorni scorsi sembravano nascondere un'angoscia crescente ma che oggi, alla luce dell'ultimo bollettino di mercoledì sera, assumono tutto un altro senso.

Secondo il più recente aggiornamento clinico, infatti, le condizioni del Pontefice sono in ulteriore lieve miglioramento, con l'accenno di insufficienza renale che è rientrato e la Tac al torace che ha mostrato una normale evoluzione della polmonite con la terapia. Bergorglio resta comunque in prognosi riservata.

La Chiesa intanto continua a stare vicina per il Santo Padre. Per la terza sera consecutiva, in piazza San Pietro, i fedeli e le alte gerarchie ecclesiastiche si sono radunati per pregare per la salute del Papa 88enne. "Dio conceda a Papa Francesco di riprendere al più presto il suo servizio apostolico, nell'integrità delle sue forze fisiche e con quel dinamismo pastorale che lo caratterizza", è l'invocazione del cardinale Giovanni Battista, Decano del Collegio Cardinalizio, Prefetto emerito della Congregazione per i Vescovi, che ha aperto la recita del rosario,

Mercoledì sera, oltre ai cardinali di Curia, c'erano anche porpore critiche nei confronti del pontificato di Bergoglio: tra loro i cardinali Burke e Sarah, oltre al cardinale Angelo Becciu.