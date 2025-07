Andrea Sempio, la madre sgancia una bomba: "C'è un buco nelle indagini"

Ora entra in scena e rompe il silenzio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, il giovane indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, la morte di Chiara Poggi. La donna è intervenuta a Morning News, il programma in onda su Canale 5, raccontando nella puntata di mercoledì 30 luglio la sua versione dei fatti, per poi spendersi in riflessioni sull’inchiesta in corso. Negli ultimi mesi, la Ferrari è stata ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti, nell’ambito della riapertura delle indagini.

Durante l’intervista, Ferrari ha commentato alcune delle affermazioni fatte dalla difesa di Alberto Stasi, già condannato per il delitto: “Quello che dicono i legali di Alberto Stasi dovrà essere verificato, che ci sia sudore o sangue noi non lo possiamo sapere, una cosa sicura è che mio figlio non può aver lasciato impronte di sangue nella casa dei Poggi, assolutamente, perché mio figlio non è andato in casa dei Poggi ad ammazzare Chiara Poggi. Poi che ci sia un'impronta di sudore sua, può essere, ha frequentato quella casa, ma un'impronta di mio figlio c'è solo in quel punto lì della casa e non c'è da nessun'altra parte?”.