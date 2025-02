Ascoli, esce dallo studio del medico e viene trovato morto in auto: cosa aveva scoperto

27 febbraio 2025 a

Esce dallo studio del medico e viene trovato morto in auto: il comune di Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno nelle Marche, è sotto choc per quanto successo a Tobias Daniel Alvarez Lockmann, programmatore informatico di 45 anni. La vittima, di origine argentina, era residente a Ripatransone da qualche anno. La tragedia è avvenuta nella notte di lunedì nella sua auto parcheggiata in via Crucioli, a Grottammare. A lanciare l'allarme alcuni passanti che lo hanno visto inerme e adagiato sul volante. A quel punto, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri. Quando lo hanno trovato, Tobias era esanime. E per questo è stato necessario forzare la portiera dell’autovettura.

I soccorsi, però, hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo, sopraggiunto alcune ore prima del ritrovamento del corpo. Tobias era andato a Grottammare per un consulto dal proprio medico di base, dal momento che da un po' di tempo aveva scoperto di avere un tumore. Increduli gli amici, che non sospettavano nulla, nonostante sapessero che nell'ultimo periodo era andato in ospedale più volte. Pur avendo un certo malessere fisico, infatti, il 45enne era sempre sorridente e con una parola buona per tutti.

Intanto, la procura di Fermo ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo per risalire alle cause esatte del decesso, mentre i carabinieri della stazione di San Benedetto, guidati dal capitano Francesco Tessitore, indagano sulla vicenda. In ogni caso, stando ai primi esami, si escluderebbe il coinvolgimento di terze persone, anche perché non ci sarebbero segni di violenza sul corpo.