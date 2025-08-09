Jannik Sinner da fantascienza: con soli cinque tornei...

Un fenomeno assoluto, Jannik Sinner, già certo di essere tra i protagonisti delle Atp Finals 2025, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. L’attuale numero uno al mondo, campione in carica, è il secondo giocatore a strappare matematicamente il biglietto per il prestigioso evento di fine anno, dopo Carlos Alcaraz.

Il traguardo, come ricorda FanPage, è arrivato in tempi record: appena cinque tornei disputati, la metà rispetto al rivale spagnolo. Un risultato pazzesco, frutto di un rendimento impeccabile nelle competizioni che assegnano più punti. Il tennista altoatesino ha conquistato due titoli del Grande Slam — Australian Open e Wimbledon, ognuno da 2000 punti — è approdato in finale agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros (dove ha avuto tre match point contro Alcaraz) e ha partecipato all’ATP 500 di Halle, uscendo sorprendentemente al secondo turno contro Bublik. A questi successi si sommano i 10 punti ottenuti con la sola presenza nel tabellone del Masters 1000 di Cincinnati, dove affronterà all’esordio il colombiano Galan.