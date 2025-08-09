Gigio Donnarumma, Psg-choc: lo mettono alla porta

Nonostante una stagione da protagonista assoluto, con il trionfo in Champions League che lo ha consacrato tra i migliori portieri al mondo, Gianluigi Donnarumma potrebbe dire addio al Paris Saint-Germain. L'azzurro, che ha contribuito in modo determinante alla storica vittoria dei parigini, rischia di lasciare il club a causa di una nuova scelta della dirigenza: l'arrivo di Lucas Chevalier, portiere del Lille, destinato a prendere il posto di titolare. Strano, paradossale, incredibile ma vero: le voci delle ultime settimane ora hanno preso spessore e concretezza.

Chevalier, 23 anni, è stato acquistato dal Psg per una cifra che potrebbe superare i 55 milioni di euro con i bonus, e ha già svolto le visite mediche a Poissy. La decisione del club parigino di investire su un nuovo portiere, nonostante le ottime prestazioni di Donnarumma, è legata principalmente alla volontà di Luis Enrique di avere un estremo difensore che si adatti meglio al suo stile di gioco. Il tecnico spagnolo, infatti, preferisce un portiere che sia non solo forte tra i pali, ma anche in grado di gestire bene il gioco con i piedi e di essere più sicuro nelle uscite, caratteristiche che Chevalier possiede (e, da sempre, punto debole di Gigio).

Insomma, Gigio messo alla porta nonostante le sue parate decisive, come quelle contro Liverpool, Aston Villa e Arsenal, prodezze che si sono rivelate fondamentali per arrivare alla vittoria finale. La sua leadership e l'importante crescita tecnica, che ha contribuito a rendere il Psg una squadra più solida e finalmente vincente nell'Europa che conta, sono stati determinanti per la conquista della Coppa dalle Grandi Orecchie.