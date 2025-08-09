Reazione a Catena, "Marco Liorni!": clamorosa gaffe delle campionesse suPino Insegno

Ancora qui, anche in pieno agosto, è infatti venerdì 8. Siamo nello studio di Reazione a Catena, il gioco campione di share condotto da Pino Insegno su Rai 1, sera dopo sera. E la puntata in questione ha riservato una sorpresa, ancora un cambio al vertice: infatti i Giramondo hanno dovuto cedere lo scettro. A scalzarli dal trono è stato il trio delle Giù al Nord, terzetto composto da Giulia, Eleonora e Alice, tre studentesse di design. Provenienti da Reggio Calabria, Lecco e Laurenzana - provincia di Potenza -, le nuove arrivate hanno spiegato di essersi conosciute a Milano e di aver scelto un nome che giocasse con la loro provenienza geografica.

La partita tra le due squadre si è rivelata equilibrata, soprattutto nell’Intesa Vincente: entrambe hanno totalizzato soltanto sei parole, risultato che ha reso necessario lo spareggio. È stato proprio lì che le Giù al Nord hanno avuto la meglio, guadagnandosi il titolo di campionesse e un accesso all’Ultima Catena con un montepremi potenziale di 72mila euro.

Nel corso della prova, però, non è mancato un momento esilarante. Tentando di far indovinare il nome di Marco Liorni, Eleonora e Giulia hanno suggerito: "Chi conduce Reazione a Catena nell’anno precedente?". Alice ha dato la risposta giusta, ma il quesito conteneva un errore: anche nella scorsa edizione il conduttore era Pino Insegno. Liorni aveva lasciato il timone del programma già diversi anni prima, passando a L’Eredità. Pino Insegno, con un sorriso, ha chiarito la svista: "Si, benissimo! Ero sempre io, però. Stiamo parlando di un grande professionista, di un caro amico. Avrebbe potuto esserci anche lui qua. Tranquille".