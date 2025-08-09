Campania, il capogruppo di Azione cacciato dopo la pagliacciata con la De Crescenzo

Finisce male, anzi malissimo, per Pasquale Di Fenza, fino a ieri capogruppo di Azione nel Consiglio regionale della Campania. Già, perché Di Fenza si è... fatto fuori da solo, è insomma rimasto vittima dalle conseguenze delle sue stesse azioni: "Non ho ammazzato nessuno. Ho commesso soltanto una leggerezza: aver sventolato il tricolore". L’ha definita una "goliardata", ma il gesto gli è comunque valso l’espulsione immediata dal partito.

Di cosa stiamo parlando, è presto detto. Il politico ha infatto ricevuto nel suo ufficio del Consiglio regionale la visita della tiktoker Rita De Crescenzo – seguita da due milioni di utenti e nota per la cosiddetta "invasione di Roccaraso" dello scorso inverno – insieme all’influencer Angelo Napolitano. L'irruzione - o meglio la pagliacciata - della De Crescenzo in regione è stata molto criticata, ha insomma attirato riprovazione politica.