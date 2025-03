Lodi, trovato un cadavere nelle acque dell'Adda: indiscrezione choc, ecco di chi è

02 marzo 2025 a

Un corpo, senza vestiti, è affiorato oggi dalle acque del fiume Adda, all’altezza di Zelo Buon Persico in provincia di Lodi. Si tratterebbe di Jhoanna Nataly Quintanilla, la donna salvadoregna uccisa dal compagno Pablo Gonzalez Rivas. Parte del cadavere fuoriusciva da una valigia compatibile con quella usata dal compagno per trasportare il corpo fuori dalla casa di piazza dei Daini alla Bicocca.

In ogni caso, per avere la certezza che si tratti proprio di lei, è necessario aspettare l'esito dell’esame autoptico e il test del Dna. Al momento, però, come scrive il Corriere della Sera, ci sarebbero pochi dubbi. Il ritrovamento del cadavere, comunque, segna un punto fondamentale per le indagini. In questo modo, infatti, i medici legali potranno stabilire la causa di morte che, secondo la confessione del compagno, sarebbe da attribuirsi a un gioco erotico durante il quale l’uomo avrebbe "spezzato il collo" alla vittima.

Una versione, quella dell'uomo, che non avrebbe convinto i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano coordinati dal Pm Alessia Menegazzo e dal procuratore aggiunto Letizia Mannella. Il compagno, inoltre, aveva detto di aver gettato il trolley col corpo della donna in un fosso, privo di acqua, lungo la strada che porta a Cassano d’Adda. Il ritrovamento di oggi lo smentisce. Il corpo è stato recuperato intorno alle 17 dai sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da Torino.