Mestre, "invito a convertirsi all'Islam": strani volantini nella cassetta della posta

Volantini che invitano a convertirsi all'Islam sono comparsi nelle cassette della posta di diversi abitanti del quartiere Piave a Mestre, una delle zone più multietniche della città. Si tratta di una lettera di sei pagine, stampata in italiano e in inglese, che spiega "come una persona può entrare in paradiso". Come riporta il Gazzettino, il fatto ha destato curiosità ma anche preoccupazione tra i residenti.

Il testo, arrotolato e chiuso con un elastico, rappresenta un vero e proprio invito alla fede musulmana, corredato da una dettagliata spiegazione dei precetti religiosi. All'inizio della lettera si legge: "Vorrei condividere con te come una persona può entrare in paradiso". Per ora non si sa chi sia il promotore dell’iniziativa. Se alcuni cittadini hanno subito pensato ai centri culturali islamici attivi in città, dai primi riscontri sembra invece che non ci sia nessun gruppo o associazione dietro all'iniziativa. E nessuna moschea locale ne sarebbe stata al corrente.