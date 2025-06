Treviso, sparisce dopo un tuffo nel Piave: annega una bimba di 10 anni

Tragedia in provincia di Treviso: una bambina di 10 anni è annegata mentre stava facendo il bagno nel fiume Piave con i fratelli, all'altezza di San Giacomo di Pederobba. La bambina, di origine macedone, era con la famiglia. I genitori prima hanno lanciato l'allarme per la sua scomparsa, intorno alle 16 di oggi, domenica 29 giugno, poi hanno fatto la tragica scoperta: dopo un tuffo, nelle vicinanze del cementificio Rossi, la bimba non è più riemersa.

Per le ricerche della piccola, sul posto erano giunti subito i vigili del fuoco di Treviso con squadre di terra, specialisti fluviali e l’elicottero. Le operazioni erano risultate particolarmente complesse fin dall'inizio a causa delle forti correnti. Il corpo della bambina è stato ritrovato un'ora e mezza dopo, intorno alle 17.30, tra i larghi massi dell’area.