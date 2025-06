Francesca Chillemi incinta, le foto inaspettate: chi è il papà

Chillemi ha postato sulla sua pagina Instagram uno scatto in cui mostra il pancino ben in vista, pare al sesto mese. Poi, un video condiviso sul profilo ufficiale di VerissimoTv ha confermato le voci sulla sua seconda gravidanza, che circolavano già da qualche tempo. Si tratterebbe di una bimba , che dovrebbe nascere a settembre.

Francesca Chillemi è incinta. L'attrice ha mostrato per la prima volta il pancino al BCT-Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Sul red carpet ha sfilato con un lungo abito bianco fasciante che le ha messo in risalto le nuove forme. Per la star di tante fiction televisive, si tratta della seconda gravidanza dopo Rania, nata nel 2016 dal suo precedente matrimonio con Stefano Rosso. Questo invece il primo bebè condiviso con il nuovo compagno, Eugenio Grimaldi, già padre di tre figli.

L'attrice e il suo compagno sono stati paparazzati per la prima volta a luglio dello scorso anno dal settimanale Gente. Poi altre foto di baci appassionati sono state catturate da Oggi. Lui è un manager di 38 anni. E tra loro le cose andrebbero a gonfie vele. Pare che anche le presentazioni in famiglia siano state fatte: Eugenio avrebbe conosciuto la suocera e Rania, così come Chillemi avrebbe incontrato i tre figli che il suo nuovo compagno ha avuto in passato.