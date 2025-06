Ciro Immobile, ultimo giro di giostra tra i giovani di Italiano

Anche il Bologna si accoda al gruppone di squadre che riciclano l’usato sicuro. Ciro Immobile sarà infatti il nuovo attaccante a disposizione di Italiano, che aveva chiesto due cose: un centravanti esperto che potesse togliere un po’ di pressione a Dallinga (peraltro di rientro a fine agosto per un’operazione di ernia) e Castro, un centravanti capace di allungare la squadra correndo in profondità, dote che i due di cui sopra devono ancora migliorare, e di arrotondare il bottino di gol che è stato misero (Castro fermo a 10, Dallinga a 7, con Orsolini miglior marcatore della squadra con 17 gol). Due cose racchiuse in Immobile che torna in serie A a 35 anni e alimenta questa tendenza al richiamo dei santoni del gol inaugurata da Dzeko, che la Fiorentina ha “rubato” proprio al Bologna.

Non è un colpo “da Bologna”? In effetti il Bologna che vola sulle ali dei giovani rintracciati da Sartori non avrebbe mai agito in questo modo, ma il tempo passa e le esigenze cambiano. Questa società si è consolidata ai più alti livelli lo scorso anno, si è confermata in Europa e ha capito che serve allargare la rosa inserendo virtù che non ci sono. Questa immissione di esperienza e voglia di rilancio di un attaccante che non pretenderà la titolarità costerà poco: 1,8 milioni netti più bonus per arrivare a 2 di stipendio netto per un solo anno, con clausola a favore della società per un ulteriore anno insieme. Di cartellino la spesa sarà pari a zero perché il Besiktas, a quanto pare, avrebbe fatto di tutto per liberarsi del pesante ingaggio dell’ex capitano della Lazio e pagherà una buonuscita da 2,5 milioni, in modo da far tornare i conti al giocatore (che ne avrebbe guadagnati 6, ma dovrà accontentarsi).

OCCASIONE

La Lazio è un fantasma in questa storia, nel senso che i suoi tifosi si sono prodigati all’insulto verso il loro vecchio idolo reo di averli traditi nuovamente. Vai a capirli... Immobile ha giustamente colto al volo questa inattesa occasione nata dalla richiesta di Italiano alla coppia Di Vaio-Sartori. Dunque Ciro torna dopo un solo anno in Turchia con un bottino discreto da 19 gol e 4 assist in 41 partite. Più che il primo, il dato saliente è il secondo: 41 presenze a dimostrazione della ritrovata integrità fisica rispetto all’ultimo anno in Italia.

La speranza è che Immobile torni per godersi un finale di carriera ai massimi livelli in una piazza in cui soffia il vento dell’entusiasmo e basta. Niente secondi fini azzurri, niente discorsi strani, la Nazionale deve essere un capitolo chiuso e il Bologna, che ha teso questa mano verso Istanbul, merita di avere la piena attenzione del suo “vecchio” nuovo centravanti.