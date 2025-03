Ilaria Salis, il suo assistente esalta il rogo di Giorgia Meloni

Alessandro Gonzato 11 marzo 2025 a

Di Salis in peggio. Riecco Mattia Tombolini che celebra il rogo di un fantoccio raffigurante Giorgia Meloni. Tombolini è l’assistente parlamentare di Sant’Ilaria patrona delle case altrui. Lo scudiero dell’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra aveva già festeggiato un altro incendio, l’anno scorso, sempre al carnevale di Poggio Mirteto, nel Reatino: aveva pubblicato il video sui social e si sentiva una voce maschile che urlava «Brucia stronza!». Anno nuovo, nuovo pupazzo, solito odio. Stavolta, con un’ironia del Tombolini, sui social ha scritto «Brucia meravigliosa!»: nel video c’è un fantoccio gigante all’interno di una scatola con la scritta “Barbie fascio di luce”.

La sagoma data alle fiamme ha il braccio teso. Non c’è, per codardia, il nome “Meloni”, ma pure l’ultimo dei follower del Tombolini ha capito il riferimento. A proposito: per qualche cretino che su internet ha commentato «fasci tornate nelle fogne», «godo» e «grandi», ci sono tante persone che pur dichiarandosi di sinistra hanno contestato duramente il rogo. Molti altri poi, sbagliando – anche per lo spreco di tempo – hanno insultato Tombolini e compagni.

IL PRECEDENTE

L’anno scorso, dopo che Libero aveva sollevato il caso, l’assistente dell’ultimo prodigio di Bonelli e Fratoianni aveva prima fatto lo spaccone, su Facebook e Instagram. Poi aveva cancellato i contenuti. La Salis, stranamente, aveva taciuto. L’ex detenuta non commenta nemmeno oggi, e dire che è particolarmente attiva su altri fronti: sta facendo il tour delle carceri che lei vorrebbe abolire, e l’ultima pensata – chissà se suggerita dal Tombolini – è stata quella di trasformarsi in una sorta di guida-social per i migranti che tentano di oltrepassare il confine italo-francese. Si è filmata in Val di Susa con il colbacco, e d’altronde la notte si gela ancora da quelle parti.

Anche il suo processo in Ungheria è congelato, e lo si deve alla trovata dei padri putativi di Soumahoro. E però, per non togliere meriti a nessuno, va ricordato che stava per candidarla il Pd. Torniamo al 35enne Tombolini, di cui vanno ricordati ulteriori passioni. Sempre su Facebook, prima del suo repulisti, si era detto «affascinato» dagli sprangatori rossi. Sul proprio profilo c’era una foto in bianco e nero con cinque ragazzi armati di bastone intenti a picchiare un poliziotto caduto a terra. Un utente gli aveva chiesto: «Ti piace questa?». Risposta: «Beh, mi affascina in qualche modo la Banda Bellini», e aveva aggiunto un sorriso stilizzato. Negli anni ’70 la Banda Bellini, nata nella delinquenza milanese, aveva due nemici: gli “sbirri” e i “fascisti”. Il grido di battaglia era “Cinque file da dieci, volto coperto, Stalin in mano, chiave inglese in tasca”.

Alla Salis, quand’è stata arrestata, hanno contestato anche la detenzione di un manganello telescopico nello zaino. In ungherese manganello si dice “vipera”, ed è il titolo che Sant’Ilaria ha dato al suo libro autobiografico. Non gliel’ha pubblicato il Tombolini, che però è tra i fondatori della “Momo Edizioni”, casa editrice che ha pubblicato “Questa notte non sarà breve”, dedicato alla Salis, opera del fumettista Zerocalcare, il quale per Tombolini ha disegnato la copertina di “Vecchi di merda”, sì, un bestseller.

Il nuovo pupazzo dato alle fiamme ha scatenato la reazione del centrodestra a partire dal presidente del Senato, Ignazio La Russa: «È un atto ignobile e pericoloso che alimenta soltanto odio e che non ha alcuna giustificazione. È l’ennesimo gesto inqualificabile nei confronti del presidente del Consiglio», ha aggiunto La Russa, «e che spero trovi la ferma condanna di tuttele forze politiche. Nell’esprimere alla premier la mia sincera vicinanza, rinnovo l’invito ad abbassare i toni del confronto politico che mai e poi mai deve trascendere in violenza». Per il vicepremier forzista Antonio Tajani «è un gesto inaccettabile». Parole di condanna anche dalla Lega.

LA CITTÀ REAGISCE

È intervenuto il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi: «Ci stupiamo solo un poco, perché sappiamo che purtroppo l’ignoranza genera mostri e così può accadere di trovarsi di fronte a chi si candida a essere erede di una tradizione anticlericale agendo come l'Inquisizione, per la quale il rogo in effige era la pena capitale da infliggere in contumacia». Tutti, giustamente, chiedono che il biasimo sia unanime. Un’illusione, ma c’era da aspettarselo. Notizie dal meraviglioso mondo di Elly? Qualcuno ha sentito Giuseppe Conte? E la Boldrini? E la difesa delle donne? S’è palesata l’internazionale femminista? Macché, chiamate “Chi l’ha visto?”. Bonelli e Fratoianni? Non pervenuti. Sss... Il silenzio è Souma(d)oro.