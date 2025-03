Decreto Elezioni, maggio e giugno: quando si vota per Comunali e referendum

13 marzo 2025 a

a

a

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto elezioni che consentirà di votare in due giorni già dalla prossima tornata di elezioni amministrative. Il primo turno delle Comunali si terrà il 25-26 maggio; mentre l'election day con i referendum sarà nelle date dei ballottaggi, l'8 e 9 giugno. In entrambi i casi si voterà domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

Una novità riguarda studenti e lavoratori fuori sede: il governo ha inserito nella bozza del decreto una norma per permettere a chi abita lontano dalla propria città di residenza di votare per il referendum, ma non per le elezioni comunali. Al voto ci andranno 124 comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alle regioni a statuto speciale Sardegna e Sicilia.

"Il seggio passa da M5s a Forza Italia". Giuseppe Conte impazzisce, volano parole grosse alla Camera

Il governo, insomma, ha deciso di tenere l'election day con referendum e ballottaggi delle amministrative l'8 e il 9 giugno, nonostante la richiesta del comitato promotore di tenere i referendum nella data del primo turno, per favorire l'affluenza. A tal proposito il ministro per gli Affari europei e il Pnrr, Tommaso Foti, ha commentato: "L'affluenza alle elezioni è in relazione ai quesiti e non al giorno. I temi importanti si affrontano sempre al di là delle date".