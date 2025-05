Garlasco, il malore di mamma Sempio: dietro c'è un ex pompiere

Un nome, un volto del passato, e un improvviso malore. È bastato questo lunedì scorso per far vacillare l’intera versione fornita da Andrea Sempio sul giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. A sentirsi male è stata Daniela Ferrari, la madre di Sempio, convocata in caserma per chiarimenti. Quando gli inquirenti hanno fatto il nome di Antonio, un vigile del fuoco oggi in pensione, la donna ha reagito con sgomento: "Cosa c’entra?", ha chiesto, visibilmente scossa. Dunque, il malore

Il problema è che quell’uomo lo conosce solo lei. Né il marito Giuseppe, né Andrea ne avevano mai sentito parlare. Eppure Antonio, secondo quanto emerge dagli atti, potrebbe essere stato in contatto con la Ferrari proprio la mattina del delitto, mettendo così in dubbio l’alibi che il figlio ha sempre sostenuto, spiega Il Tempo.

Sempio, già attenzionato all’epoca per alcune chiamate sospette a casa Poggi nei giorni in cui Chiara era sola, aveva presentato come prova un biglietto del parcheggio di Vigevano, stampato alle 10.18. Disse di essere rimasto a casa fino alle 10, di aver atteso il ritorno della madre e poi di essersi recato in libreria (chiusa) dopo aver parcheggiato. Quel ticket, consegnato agli inquirenti nel 2008, risultava compatibile con la finestra temporale dell’omicidio — allora stimata tra le 10.30 e le 12 — e sembrava escludere la sua presenza sulla scena del crimine.