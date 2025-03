Papa Francesco, il messaggio: "Sto affrontando un periodo di prova". Le voci sul saluto al balcone

16 marzo 2025 a

Oggi, domenica 16 marzo, Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli orami da 31 giorni a causa di una polmonite bilaterale, ha voluto condividere un messaggio di conforto e speranza con i fedeli. Il tutto dopo che per qualche minuto si era diffusa l'indiscrezione che il Pontefice si sarebbe affacciato al balcone per un saluto riservato ai bimbi, ai più piccoli.

"Condivido con voi questi pensieri mentre sto affrontando un periodo di prova, e mi unisco a tanti fratelli e sorelle malati: fragili, in questo momento, come me. Il nostro fisico è debole ma, anche così, niente può impedirci di amare, di pregare, di donare noi stessi, di essere l’uno per l’altro, nella fede, segni luminosi di speranza - ha premesso -. Quanta luce risplende, in questo senso, negli ospedali e nei luoghi di cura! Quanta attenzione amorevole rischiara le stanze, i corridoi, gli ambulatori, i posti dove si svolgono i servizi più umili! Perciò vorrei invitarvi, oggi, a dare con me lode al Signore, che mai ci abbandona e che nei momenti di dolore ci mette accanto persone che riflettono un raggio del suo amore", ha scritto Papa Francesco.

Nel suo messaggio, Bergoglio ha espresso gratitudine per le preghiere ricevute e per le cure premurose di chi lo assiste ogni giorno. "Vi ringrazio tutti per le vostre preghiere, e ringrazio coloro che mi assistono con tanta dedizione. So che pregano per me tanti bambini; alcuni di loro oggi sono venuti qui al “Gemelli” in segno di vicinanza. Grazie, carissimi bambini! Il Papa vi vuole bene e aspetta sempre di incontrarvi", ha concluso Papa Francesco.