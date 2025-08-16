Federico Chiesa, la frecciata alla Juventus: "Mi ha penalizzato"

Libero logo
sabato 16 agosto 2025
2' di lettura

Primo gol in Premier per Federico Chiesa. Per nulla banale, anzi importantissimo per la vittoria del suo Liverpool che, da campione in carica, si è ritrovato dal 2-0 al 2-2 nel match d'esordio in campionato contro il Bournemouth. L'attaccante italiano, in campo all'82°, all'88° con un destro al volo ha siglato la rete del 3-2 che ha spianato la strada del successo ai reds. Un gol importante anche per lui, così come per tutto il popolo di Anfield in una giornata vissuta nel ricordo di Diogo Jota.

"Il mio primo pensiero dopo il gol è andato a Diogo, suo fratello e a tutta la loro famiglia. È stato un momento toccante, per di più vincendo così. Quel pallone mi ha aiutato a spingerlo dentro da lassù, voglio pensare che sia così", le sue parole ai microfoni di Sky Sport nel post-partita. Una rete che può segnare un nuovo inizio nella sua avventura 'Reds'. "Questo gol ripaga il lavoro fatto, l'anno scorso posso dire di essere arrivato in condizioni complicate, alla Juve non mi ero allenato e sono arrivato qui in difficoltà, con un ritmo di un altro livello. Non so perché fosse stata presa questa decisione, ma il non allenarsi per un mese mi ha penalizzato nel mio percorso ad Anfield. Slot mi ha sempre incoraggiato", sottolinea Chiesa.

Qui sono molto felice, sono in una delle più forti al mondo, lo ha dimostrato anche il mercato", aggiunge Chiesa il cui futuro, almeno fino a ieri, non era per nulla certo. Di lui si è parlato come di un possibile partente, in Italia il suo nome è stato accostato a quello del Napoli, ma nel dopo-partita, Arne Slot ha detto al sua sul futuro dell'ex Fiorentina e Juventus. "È un giocatore del Liverpool e non ho motivo di credere che qualcosa cambierà. La scorsa stagione ha avuto difficoltà dal punto di vista atletico e quest'anno ha saltato anche il nostro tour asiatico. Però quando abbiamo avuto bisogno di Federico sul 2-2, lo abbiamo messo in campo, lui ha dato il massimo ed è stato fondamentale e questo è sempre positivo per il futuro del club - le parole del tecnico dei campioni d'Inghilterra -. I tifosi gli hanno sempre dedicato molti cori durante la partita e anche nella scorsa stagione, penso che per lui sia stata una bella cosa ricambiare il loro affetto con il gol del 3-2".

