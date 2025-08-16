Jannik Sinner, compie 24 anni: cosa si è regalato per il compleanno

Jannik Sinner compie oggi 24 anni e per festeggiare si è regalato la semifinale a Cincinnati contro il francese Terence Atman. Per festeggiare, però, bisognerà aspettare la fine dell’incontro. "Sono lontano da casa, ma felice di fare la cosa che mi piace di più: giocare a tennis - ha detto il campione numero uno al mondo -. Gli amici e i familiari mi mancano sempre, però sono circondato da persone che mi fanno stare bene". Intanto il suo orologio sarebbe rimasto fermo sul fuso europeo, dunque 6 ore avanti. "Per capire che ora è in Italia", ha spiegato. Poi ha raccontato: "Di solito telefono ai miei genitori appena mi sveglio, poi nel resto della giornata i tempi non coincidono mai".

Parlando del tempo che trascorre insieme al suo staff, gli allenatori Darren Cahill e Simone Vagnozzi, il preparatore atletico Umberto Ferrara, e l'amico Nicolò Inserra scelto come sparring partner per la trasferta americana, Sinner ha confidato: "Ci rilassiamo giocando a golf, a burraco. Me la cavo soprattutto a carte. L’importante è stare insieme, sereni".