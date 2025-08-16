Gp d'Austria, Marc Marquez vince la sprint: Pecco Bagnaia si ritira

Marc Marquez, su Ducati, ha vinto la gara sprint del Gp d'Austria classe MotoGp. Lo spagnolo ha preceduto sul traguardo il fratello Alex Marquez (Ducati Gresini). Terzo posto per Pedro Acosta, con la Ktm, per un podio tutto spagnolo. Marco Bezzecchi, partito dalla pole position con l'Aprilia, ha chiuso quarto. Si è ritirato Francesco Bagnaia, a causa di problemi al pneumatico posteriore, dopo una brutta partenza dalla prima fila.
Per il maggiore dei fratelli Marquez è la 12/a vittoria stagionale su 13 gare brevi del sabato, che lo proietta ancora più avanti in classifica, con 393 punti contro i 270 di Alex. Bagnaia, terzo nel mondiale, è staccato di 180 lunghezze. Nella gara sprint sono andati a punti anche Brad Binder, quinto con la Ktm, lo spagnolo Fermin Aldeguer Ducati-Gresini, gli italiani Enea Bastianini (KTM Tech3) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), rispettivamente settimo e ottavo, e Johann Zarco (Honda Lcr). Ha chiuso invece decimo il campione MotoGp in carica, Jorge Martin con l'Aprilia.
"L'errore che ho commesso in qualifica mi ha un po' penalizzato in gara. Sono rimasto molto concentrato in partenza e alla prima curva ero secondo. Non è stato facile avvicinare Alex (Marquez, ndr) e ho scelto di aspettare qualche giro per attaccare con le gomme più usurate". Queste le parole, ai microfoni della MotoGP, di Marc Marquez (Ducati) dopo la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio d'Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP.