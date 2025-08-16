Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Gp d'Austria, Marc Marquez vince la sprint: Pecco Bagnaia si ritira

sabato 16 agosto 2025
Gp d'Austria, Marc Marquez vince la sprint: Pecco Bagnaia si ritira

1' di lettura

Marc Marquez, su Ducati, ha vinto la gara sprint del Gp d'Austria classe MotoGp. Lo spagnolo ha preceduto sul traguardo il fratello Alex Marquez (Ducati Gresini). Terzo posto per Pedro Acosta, con la Ktm, per un podio tutto spagnolo. Marco Bezzecchi, partito dalla pole position con l'Aprilia, ha chiuso quarto. Si è ritirato Francesco Bagnaia, a causa di problemi al pneumatico posteriore, dopo una brutta partenza dalla prima fila. 

Per il maggiore dei fratelli Marquez è la 12/a vittoria stagionale su 13 gare brevi del sabato, che lo proietta ancora più avanti in classifica, con 393 punti contro i 270 di Alex. Bagnaia, terzo nel mondiale, è staccato di 180 lunghezze. Nella gara sprint sono andati a punti anche Brad Binder, quinto con la Ktm, lo spagnolo Fermin Aldeguer Ducati-Gresini, gli italiani Enea Bastianini (KTM Tech3) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), rispettivamente settimo e ottavo, e Johann Zarco (Honda Lcr). Ha chiuso invece decimo il campione MotoGp in carica, Jorge Martin con l'Aprilia.

MotoGp, Marc Marquez vince in Olanda e gela il fratello Alex: "La mano rotta? Le corse..."

Da dominatore o di un soffio. Ma a vincere è sempre lui, Marc Marquez. Nel MotoGp d'Olanda, sul circuito di A...

"L'errore che ho commesso in qualifica mi ha un po' penalizzato in gara. Sono rimasto molto concentrato in partenza e alla prima curva ero secondo. Non è stato facile avvicinare Alex (Marquez, ndr) e ho scelto di aspettare qualche giro per attaccare con le gomme più usurate". Queste le parole, ai microfoni della MotoGP, di Marc Marquez (Ducati) dopo la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio d'Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP.

Marc Marquez, dominio assoluto: stravince anche in Germania

...

MotoGp Marc Marquez, dominio assoluto: stravince anche in Germania

Spietato ad Assen MotoGp, Marc Marquez vince in Olanda e gela il fratello Alex: "La mano rotta? Le corse..."

Amarezza in Ducati Marc Marquez fa disperare Pecco Bagnaia: "Da solo non posso fare niente"

tagmarc marquezgp d'austriapecco bagnaiamoto gp

MotoGp Marc Marquez, dominio assoluto: stravince anche in Germania

Spietato ad Assen MotoGp, Marc Marquez vince in Olanda e gela il fratello Alex: "La mano rotta? Le corse..."

Amarezza in Ducati Marc Marquez fa disperare Pecco Bagnaia: "Da solo non posso fare niente"

ti potrebbero interessare

1400x933

Marc Marquez, dominio assoluto: stravince anche in Germania

1311x663

MotoGp, Marc Marquez vince in Olanda e gela il fratello Alex: "La mano rotta? Le corse..."

1400x933

Marc Marquez fa disperare Pecco Bagnaia: "Da solo non posso fare niente"

3072x2305

Marc Marquez, il siluro di Bagnaia: "A lui piace..."