sabato 16 agosto 2025
Reazione a catena, tripudio per Bruno dei Passatempi: "Bravo e coraggioso"

Oggi, sabato 16 agosto, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il bentornati ai campioni del gioco. Si tratta dei Passatempi, un trio giovanissimo tutto al maschile composto da Bruno, Andrea e Leonardo. I tre ragazzi sfideranno le Giradischi, un trio tutto al femminile formato da Valentina, Alessia e Annalisa. Loro vengono da Assisi, sono amiche e si chiamano così perché sono appassionate di musica anni 80 e 90. 

Ma ancora una volta ad avere la meglio e a riconfermarsi campioni sono stati i Passatempi. I tre ragazzi sono arrivati all'Ultima catena con la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 24250 euro. Ma per farlo dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Consiglio" e una parola misteriosa. Ma i tre erano sicuri: "Dritta", hanno detto. Insegno ha mostrato loro la parola "Punto". E avevano ragione loro. Che gioca incredibile.

Intanto sui social, tanti telespettatori si sono fiondati su X per commentare la strepitosa prestazione dei campioni: "Bravissimi e coraggiosi. L importo in gioco era importante e loro ci hanno provato lo stesso", "Bravi!! Hanno avuto coraggio a non chiedere il terzo elemento. Vittoria meritata", "per una volta Bruno ha fatto una cosa giusta".

