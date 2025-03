Siracusa, schianto tra van e furgone: strage sulla statale, 3 morti e 7 feriti

17 marzo 2025 a

Scontro tra un pulmino a 9 posti e un furgone: il bilancio è di tre morti, tutti originari di Adrano (Catania), e sette feriti. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 14 sulla statale 194 nel territorio di Carlentini, in provincia di Siracusa. Quattro persone, tra i feriti, hanno riportato lesioni profonde e sono in gravi condizioni. In base a una prima ricostruzione dei fatti, lo scontro tra i due mezzi sarebbe stato frontale.

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto le vittime dalle lamiere dei veicoli. Intanto l'elisoccorso sta trasferendo i feriti in ospedale, mentre la strada è stata completamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi da parte della Compagnia dei Carabinieri di Augusta. In ogni caso, la dinamica di quanto accaduto e le eventuali responsabilità sono ancora in fase di accertamento. A bordo del van viaggiavano braccianti agricoli di ritorno dagli agrumeti di Francofonte. Le tre vittime avevano 58, 59 e 18 anni.