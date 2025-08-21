4 di Sera, Gasparri zittisce la sinistra: "Leonka? Cosa non si può giustificare"

"Sala ha un rapporto difficile con gli immobili, con quelli privati ha una vicenda per la quale è sotto inchiesta, con questa occupazione non ha fatto nulla per la legalità": Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, lo ha detto in collegamento con 4 di Sera su Rete 4 facendo riferimento allo sgombero del centro Leoncavallo a Milano e alle parole del sindaco, che ha commentato la decisione dicendo di non essere stato avvisato.
"Io credo che non si debbano fare sconti a nessuno - ha proseguito Gasparri - oggi l'ha detto il segretario del nostro partito Antonio Tajani: Forza Italia è contraria a qualsiasi occupazione illegale, di sinistra, di destra o altro. Il Viminale farà quello che deve fare ma non si può giustificare questa prepotenza. Il Leoncavallo ha seminato violenza e arroganza a Milano da decenni".
Il senatore, poi, ha aggiunto: "Questi signori con la scusa della rivoluzione sono anni e anni che fanno concerti, smercio di alcolici, fanno campagne promozionali per le droghe facendo l’occupazione di edifici privati. Lo Stato in questo caso ha avuto una sentenza che avrebbe costretto il ministero dell'Interno a versare 3 milioni dei cittadini per risarcire i proprietari per questo abuso, quindi hanno fatto benissimo a sgomberarlo".
