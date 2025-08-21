4 di Sera, Gasparri zittisce la sinistra: "Leonka? Cosa non si può giustificare"

"Sala ha un rapporto difficile con gli immobili, con quelli privati ha una vicenda per la quale è sotto inchiesta, con questa occupazione non ha fatto nulla per la legalità": Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, lo ha detto in collegamento con 4 di Sera su Rete 4 facendo riferimento allo sgombero del centro Leoncavallo a Milano e alle parole del sindaco, che ha commentato la decisione dicendo di non essere stato avvisato.

"Io credo che non si debbano fare sconti a nessuno - ha proseguito Gasparri - oggi l'ha detto il segretario del nostro partito Antonio Tajani: Forza Italia è contraria a qualsiasi occupazione illegale, di sinistra, di destra o altro. Il Viminale farà quello che deve fare ma non si può giustificare questa prepotenza. Il Leoncavallo ha seminato violenza e arroganza a Milano da decenni".