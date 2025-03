Palermo, guerriglia alle Vampe di San Giuseppe: roghi, scontri con la polizia, devastazione

19 marzo 2025 a

A Palermo si scatena la guerriglia urbana. L'occasione sono le Vampe di San Giuseppe, una tradizione popolare che prevede l'accensione di grandi falò nei quartieri e nelle piazze. Qui - a partire dal pomeriggio di martedì 18 marzo -, sono stati più di 30 gli interventi che hanno impegnato i vigili del fuoco a causa dei numerosi incendi. Non solo, perché sono entrati in azione anche la polizia di Stato, i carabinieri, la Guardia di finanza, la polizia municipale e il personale della Rap allo scopo di individuare e rimuovere cataste di legno e suppellettili vari. Fondamentale l'apporto fornito dall'alto dagli elicotteri del Nucleo elicotteri carabinieri Palermo - Boccadifalco e della Guardia di finanza che fino a tardi hanno sorvolato diverse aree del capoluogo alla ricerca di accatastamenti o di roghi.

Numerosi gli interventi preventivi effettuati dalle forze di polizia, anche in provincia, che hanno interessato vari accatastamenti abusivi. A Bagheria è stata smantellata una grande torre di legname individuata in un terreno nei pressi di Aspra. Intervento anche in un'area adiacente a quella dell'Ospedale Civico: in via Lazzaro, si sono registrati momenti di tensione, quando è stato trovato in un immobile abbandonato un grosso quantitativo di legna e suppellettili. Disordini si sono verificati in via Nicolò Spedalieri, dove alcuni residenti, al fine di impedire lo spegnimento di una vampa, pericolosamente accesa nei pressi di un edificio pubblico, hanno lanciato sassi e bottiglie.

Il bilancio, dunque, è di diversi mezzi danneggiati dai lanci di pietre e bottiglie, quattro dei vigili del fuoco e uno della Rap. In alcuni casi sono state organizzate vere imboscate per i vigili del fuoco. Alcune persone, poi, hanno lanciato oggetti contro la polizia.