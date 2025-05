MotoGp, Bezzecchi trionfa a Silverstone. Bagnaia, altro disastro

Super Bez! L'Italia trionfa nella MotoGp a Silverstone grazie all'impresa di Marco Bezzecchi. Altra giornata sfortunata invece per l'altro pilota di punta azzurro, Pecco Bagnaia.

Gara perfetta per il pilota dell'Aprilia, che ha tagliato il traguardo davanti al francese Johann Zarco (Honda) e al leader del Mondiale Marc Marquez (Ducati), protagonista di una grande rimonta per acciuffare il podio e allungare in classifica sui principali rivali, a partire dal fratello Alex. Weekend difficile come detto per Bagnaia su Ducati, che è caduto e si è dovuto ritirare. I tifosi italiani, come detto, si sono però molto più che consolati con Bezzecchi, bravo ad approfittare anche della rottura della moto di Fabio Quartararo quando il francese della Yamaha era in testa alla gara. Bez si è ritrovato davanti a tutti ed è scappato via fino alla bandiera a scacchi. E ai festeggiamenti tricolore.

A mettere pepe al pomeriggio ci hanno subito pensato i fratelli Marquez con una partenza clamorosa: gli spagnoli infatti cadono subito. Alex parte bene ma perde l'anteriore alla prima curva e scivola. Marc prende la leadership della gara ma, poco dopo, cade anche lui. Un incidente tra Morbidelli e Espargaro causa una perdita d'olio e viene esposta la bandiera rossa. I piloti sono tornati quindi ai box. Un caos che ha obbligato a una nuova partenza, con i Marquez tornati al loro posto visto che le cadute sono avvenute prima della conclusione del terzo giro.