Morgan, al Mi Ami Festival spunta la targa "Orinatoio Morgan": "Schifo, umiliazione"

Ira di Morgan. L'artista, all'anagrafe Marco Castoldi, ha condiviso su Instagram una targa che lo vede protagonista. Quest'ultima, spuntata al Mi Ami Festival, recita "orinatoio Morgan". Si troverebbe nel bagno delle donne e riporta data e luogo "Milano, maggio 2025". Qui il cantautore viene definito "Ex: giudice, cantante, artista". La firma "Ad imperitura memoria, la comunità artistica italiana tutta". L'immagine, condivisa da un account su Instagram presente al Festival musicale di Milano, è stata poi rilanciata dallo stesso artista che ha chiesto agli organizzatori del Festival una posizione ufficiale, ma anche ai giornalisti di verificare, di prendere una posizione: "Facendo un commento qui sotto (intende il suo post, ndr), in caso contrario li considererò complici di questa ignobile incivile manifestazione di violenza".

"Una mia amica mi ha mandato questo post su cui c'era questa fotografia - ha ricostruito la vicenda -. Non è assolutamente un'opera d'arte, è una volgarità, è un'offesa a un artista libero, in un luogo pubblico, in un contesto che dovrebbe essere musicale e culturale. È doppiamente grave. Aspetto la rimozione di questo schifo perché è indecente, è di una gravità tale e non c'è motivo per tutto questo odio". Da qui la denuncia: "I giornalisti vogliono fare solo la narrazione sbagliata di Morgan, lo vogliono solo come personaggio del disturbo. Una narrazione che dura da vent'anni, come se io fossi un personaggio dei rotocalchi. Io sono un compositore, se non conoscete quello che faccio, questo non vi autorizza a fare una narrazione sbagliata di me". E ancora: "Chiedo le scuse pubbliche degli organizzatori del Festival. Credo che questo signore abbia fatto una cosa grave, al di là del fatto che ci sia io al centro di questa cosa".