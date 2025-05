Sinner al Roland Garros, il video che spaventa tutti

Chissà se i rivali di Jannik Sinner avranno visto il video pubblicato dal profilo X ufficiale del Roland Garros che vede il tennista italiano, numero 1 del ranking Atp, allenarsi sul tapis roulant. Reduce dalla finale persa contro Carlos Alcaraz agli Internazionali d'Italia, l'altoatesino non nasconde la volontà di stupire anche a Parigi, il campo in terra rossa più prestigioso e probante al mondo.

Alcaraz è di diritto il favorito per la vittoria finale ma a Roma, al rientro dopo 3 mesi lontano dalle partite per la squalifica per il caso Clostebol patteggiata con la Wada, la volte di San Candido si è dimostrata già in gran forma. Fisica ma prima ancora mentale. Il video in terra di Francia lo conferma: tranquillo, sereno, sorridente, addirittura pronto a ridere e scherzare con il suo staff e a battere le mani al ritmo della musica. Segno che la testa è quella giusta: d'altronde, che Sinner sia il migliore del circuito nel gestire la pressione non lo si scopre certo oggi. Ed è per questo che quei pochi "leggerissimi" secondi dovrebbero preoccupare e non poco gli avversari, Alcaraz in testa.