Senigallia, blatte morte ed escrementi di topo: la pizzeria dell'orrore, in cucina...

Sigilli a una pizzeria di Senigallia. Le forze dell'ordine hanno infatti riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie con potenziale rischio per la salute degli avventori. Almeno questo è quanto è stato rilevato dai carabinieri del Nas di Ancona e della Stazione di Senigallia durante ispezioni a esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti. In particolare, nella cucina e nel magazzino degli alimenti, oltre alla scarsa pulizia generale, i militari hanno rinvenuto delle blatte morte ed escrementi di roditori, depositati persino nelle teglie metalliche per la cottura delle pizze.

È stato quindi richiesto l'immediato intervento sul posto di personale del Servizio igiene degli alimenti di origine animale (Siaoa) del Dipartimento di Prevenzione dell'Ast Ancona, che in ragione delle gravi violazioni riscontrate ha disposto l'immediata sospensione dell'attività della pizzeria, intimando immediati interventi di ripristino delle condizioni di salubrità e comminato una sanzione dell'importo di 1.000 euro al titolare.

L’esercente dovrà ora procedere tempestivamente alla bonifica e alla messa in sicurezza dei locali, eliminando ogni rischio sanitario prima di poter eventualmente chiedere la riapertura. Il controllo rientra in una più ampia attività di vigilanza promossa dai NAS in ambito regionale, finalizzata a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori. Episodi come questo evidenziano quanto sia importante mantenere alti gli standard igienici, soprattutto nei luoghi frequentati quotidianamente da cittadini e turisti.