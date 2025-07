Napoli invasa dalle blatte rosse: "Siamo circondati"

Dopo Firenze e Roma , ecco che le blatte assediano pure Napoli . Sarà solo una coincidenza eh, ma a quanto pare nei grandi centri amministrati dal Pd sta scoppiando un'altra emergenza. La differenza del caso napoletano da quelli romani e fiorentini è che di fatto qui si tratta di invasione di blatte rosse, quelle che infestano le altre due città sono volanti. E dunque tornando a Napoli nei quartieri come Vomero e Arenella è in corso un’emergenza igienico-sanitaria dovuta a un’invasione di blatte rosse, che infestano marciapiedi, muri e aree vicino ai rifiuti. I residenti segnalano una situazione insostenibile, con paura di uscire o usare i balconi, e denunciano l’inefficacia delle misure adottate. Video su TikTok intanto impazzano.

Il Comune e l’ASL Napoli 1 hanno avviato un piano di deblattizzazione, con interventi notturni e larvicidi sulla rete fognaria, ma la tensione rimane alta.Le cause principali sono il clima caldo-umido, ideale per la proliferazione delle blatte, la gestione inadeguata dei rifiuti (bidoni aperti, residui di cibo) e lo stato precario della rete fognaria, con pozzetti danneggiati che favoriscono la diffusione degli insetti. Questi ultimi rappresentano un rischio sanitario, veicolando batteri (come Salmonella ed Escherichia coli), virus, parassiti intestinali e causando reazioni allergiche o crisi asmatiche. Contaminano cibo e superfici domestiche con saliva e deiezioni, mettendo a rischio soprattutto bambini, anziani e immunodepressi.Il Comune ha predisposto un calendario di interventi specifici, invitando i cittadini a consultare il portale istituzionale per le date. Tuttavia, la situazione richiede una gestione più efficace per risolvere l’emergenza e tutelare la salute pubblica.