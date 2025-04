Mazara del Vallo, l'assurda morte di un 14enne

Sono entrati nella proprietà del vecchio stabilimento vinicolo affacciato al lungomare di Mazara del Vallo, nel trapanese, nonostante i cancelli e i divieti di accesso. Poi sono saliti sul tetto. Una sfida tra ragazzi o forse solo la voglia di passare una serata diversa dalle altre. All’improvviso la tragedia. Il tetto che cede e il vuoto che si apre sotto i loro piedi.

Un ragazzino di 14 anni è morto sul colpo dopo un volo di 15 metri. L’amico di 13 anni è caduto anche lui di sotto e ha riportato ferite gravissime, ora è ricoverato all’ospedale Ajello. A dare l’allarme sono stati i compagni che erano con loro nel parcheggio antistante lo stabilimento e non li hanno più visti. I soccorsi sono arrivati immediatamente ma per il 14enne non c’è stato nulla da fare. Si chiama Leonardo Titone, ed è di Mazara. Disperati i genitori che sono giunti immediatamente sul posto. L’azienda è molto nota in paese.

Si tratta infatti di un caseggiato abbandonato da decenni, chiuso da tempo, ma con diversi varchi che probabilmente consentivano di accedere facilmente all’interno. «E' una tragedia terribile avvenuta per un gioco inconcepibile», ha detto il sindaco di Mazara. La polizia municipale ha fatto sgomberare l’area del parcheggio e l’ingresso dello stabilimento è stato sigillato.