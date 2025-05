"In illo uno unum": lo stemma di Leone, cosa significa

"In illo uno unum". La segreteria di Stato vaticana sui social ha diffuso lo stemma ufficiale di Papa Leone XIV , "In Cristo siamo una sola cosa". Intanto oggi è durato un paio d'ore, dalle 10 alle 12 l’incontro tra Papa Leone XIV e i membri del Collegio cardinalizio nell’Aula nuova del Sinodo. Prima del suo discorso, si è svolto un breve saluto da parte del cardinale Giovanni Battista Re, in qualità di decano del Collegio cardinalizio. La sala stampa ha riferito che l’incontro è servito a dare la possibilità ai cardinali di intervenire sulla base delle proposte emerse durante le Congregazioni generali che hanno preceduto il Conclave.

Gli interventi e le proposte, che non hanno avuto il tempo di essere esposte sono state raccolte per iscritto. Nel corso dell'incontro il Papa ha parlato della scelta del suo nome: "La scelta del nome, Leone XIV, è stata compiuta anzitutto perché oggi la Chiesa è chiamata a rispondere a un’altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell’intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro". Poi il Papa ha ribadito il suo impegno a "raccogliere la preziosa eredità di Francesco". "Il papa, a cominciare da San Pietro e fino a me, suo indegno successore, è un umile servitore di Dio e dei fratelli, non altro che questo" ha detto Leone XIV. "Bene lo hanno mostrato gli esempi di tanti miei predecessori, da ultimo quello di papa Francesco stesso, con il suo stile di piena dedizione nel servizio e sobria essenzialità nella vita, di abbandono in Dio nel tempo della missione e di serena fiducia nel momento del ritorno alla Casa del padre". Il nuovo pontefice ha aggiunto: "Raccogliamo questa preziosa eredità e riprendiamo il cammino, animati dalla stessa speranza che viene dalla fede".