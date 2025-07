Garlasco, colpo di scena: Dna di un uomo sulla bocca di Chiara, cosa cambia

Nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, c'è una svolta. La nuova indagine ha rivelato una traccia di Dna maschile sul tampone orale prelevato dal corpo della vittima. Disposto dal Gip Daniela Garlaschelli, il maxi incidente probatorio ha permesso, dopo diciotto anni, di analizzare il tampone autoptico. La genetista Denise Albani ha isolato una quantità significativa di materiale genetico maschile, ma i primi raffronti escludono che appartenga ad Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara condannato a 16 anni, o ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima e attualmente indagato per omicidio in concorso. La traccia, denominata “traccia 33”, non corrisponde nemmeno al profilo di “Ignoto 2” trovato sotto le unghie di Chiara, né a quello rilevato sull’impronta di quattro dita sulla porta della cucina di casa Poggi.