Ricina, "dissidi coi parenti": la voce inquietante che gira a Pietracatella

A un mese dalla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a Pietracatella (Molise), le indagini si concentrano sempre di più sui rapporti interni alla famiglia e sulle possibili tensioni tra parenti.

Gli inquirenti hanno sentito in Questura a Campobasso quasi un centinaio di persone, con particolare attenzione al nucleo familiare e ai conoscenti stretti. Si stanno scandagliando eventuali relazioni sentimentali passate e, soprattutto, possibili litigi o tensioni tra una delle due vittime e alcuni parenti. Al centro dell’attenzione c’è Alice, l’18enne sorella e figlia delle due vittime: il suo smartphone è stato sequestrato e viene analizzato in cerca di elementi utili.