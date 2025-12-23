Famiglia nel bosco, "solo qualche ora": il dramma del padre a Natale

Nessuna riunione per la famiglia nel bosco per Natale. I tre bambini di Palmoli trascorreranno le festività nella comunità protetta di Vasto e, al massimo, il padre potrà raggiungerli il 25 dicembre solo per poche ore , previa autorizzazione, all’interno della struttura. La Corte d’Appello dell’Aquila ha infatti respinto il reclamo presentato dai genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham , confermando la sospensione della potestà genitoriale e l’allontanamento dei minori.

Non è ancora detta l’ultima parola. Mettiamola così, che è anche quel periodo dell’anno...

I bambini, in particolare la figlia maggiore di otto anni, presentavano carenze sul piano educativo e condizioni di vita segnate da alcune privazioni. La piccola non sa leggere né scrivere, né in italiano né in inglese. I tre fratelli vivevano in condizioni igieniche precarie, indossavano gli stessi vestiti per giorni e mostravano timori anche verso gesti quotidiani come fare la doccia. Il loro ingresso in casa famiglia è stato accompagnato da stupore di fronte a oggetti comuni come interruttori della luce o abiti puliti e profumati.