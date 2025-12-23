Famiglia nel bosco, "solo qualche ora": il dramma del padre a Natale

Nessuna riunione per la famiglia nel bosco per Natale. I tre bambini di Palmoli trascorreranno le festività nella comunità protetta di Vasto e, al massimo, il padre potrà raggiungerli il 25 dicembre solo per poche ore, previa autorizzazione, all’interno della struttura. La Corte d’Appello dell’Aquila ha infatti respinto il reclamo presentato dai genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, confermando la sospensione della potestà genitoriale e l’allontanamento dei minori.
La decisione dei giudici esclude dunque la possibilità che i bambini possano passare le feste insieme ai genitori in una casa alternativa, quella messa temporaneamente a disposizione da un imprenditore locale, in attesa dell’adeguamento della casa nel bosco in cui la famiglia viveva. Per i magistrati, la permanenza nella comunità resta al momento la soluzione più tutelante.
Nelle motivazioni del provvedimento, la Corte riconosce i recenti segnali di collaborazione da parte dei genitori dopo l’allontanamento dei figli, ma ribadisce la necessità di superare definitivamente le diffidenze manifestate in passato nei confronti dei servizi e delle proposte di supporto. Restano quindi valide le criticità già evidenziate dal tribunale di primo grado, ritenute incompatibili con il rientro dei minori in un contesto familiare autonomo.
I bambini, in particolare la figlia maggiore di otto anni, presentavano carenze sul piano educativo e condizioni di vita segnate da alcune privazioni. La piccola non sa leggere né scrivere, né in italiano né in inglese. I tre fratelli vivevano in condizioni igieniche precarie, indossavano gli stessi vestiti per giorni e mostravano timori anche verso gesti quotidiani come fare la doccia. Il loro ingresso in casa famiglia è stato accompagnato da stupore di fronte a oggetti comuni come interruttori della luce o abiti puliti e profumati.
La madre può continuare a vedere e trascorrere del tempo con i figli nella comunità, mentre per il padre resta aperta la possibilità di passare con loro il giorno di Natale, ma esclusivamente all’interno della struttura di Vasto e per un tempo limitato. Una festività lontana dall’idea di ricongiungimento familiare, che segna invece una fase ancora delicata del percorso di tutela dei minori.