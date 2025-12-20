Famiglia nel bosco, toghe spietate: cosa può cambiare tutto

Non è ancora detta l’ultima parola. Mettiamola così, che è anche quel periodo dell’anno in cui siamo tutti più propensi a sperare nei “miracoli”. La Corte d’Appello dell’Aquila ha appena rigettato il ricorso dei Birmingham-Trevallion: sì, sarà una settimana difficile per la “famiglia del bosco” e sì, ogni mezza notizia che rimbalza sui social e nei tigì fa pensare che il Natale, loro, lo trascorreranno disgiunti, al massimo assieme però nella struttura protetta di Vasto dove restano i piccoli con la possibilità di vedere mamma Cate solo durante i pasti, eppure no, la certezza granitica, ufficiale, bollata non c’è ancora. Forse vale la pena iniziare da qui, da quel cavillo che tanto cavillo non è e che si riassume in poche semplici parole: la Corte d’appello non è il Tribunale dei Minori, il caso del ricorso non è quello dell’allontanamento.

C’entrano, certo. Sono connessi, sono il primo l’effetto del secondo. Ma sono due procedimenti differenti, paralleli, discussi davanti a due consessi di giudici differenti e che, questo sì, questo per forza, potevano finire diversamente. Poteva esserci più buonsenso, più ragionevolezza. Poteva essere valutata con maggior peso la disponibilità, la volontà a sistemare le cose che soprattutto babbo Nathan ha dimostrato nelle ultime settimane. Si sarebbe potuta trattare, questa vicenda infinita che è diventata chiacchiericcio e polemica, pettegolezzo e diatriba persino politica, in tempi molto più celeri.