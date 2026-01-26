Il marocchino morto a Milano non si è fermato all'alt: cosa è successo

Nel tardo pomeriggio di lunedì, in via Impastato a Rogoredo (Milano), zona nota come “bosco della droga” per lo spaccio, una pattuglia mista di poliziotti in divisa e in borghese stava eseguendo un servizio antidroga, fermando un presunto spacciatore. Un 28enne marocchino, con precedenti per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, si avvicina. Gli agenti gli intimano l’alt, ma l’uomo non si ferma: estrae una pistola e la punta contro la pattuglia, minacciando direttamente gli operatori.

Un poliziotto, percependo un pericolo imminente per sé e per i colleghi, reagisce sparando più colpi alla parte alta del corpo. Il giovane crolla a terra e muore sul colpo; i soccorsi del 118 non possono far altro che constatarne il decesso. Solo in un secondo momento, grazie all’intervento della Scientifica, si scopre che l’arma impugnata era una pistola a salve (replica non letale).L’episodio ha scatenato immediato dibattito politico.