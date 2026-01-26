Sparatoria a Milano, Piantedosi: "No a presunzione di colpevolezza

Nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:00, via Giuseppe Impastato a Milano, nel quartiere Rogoredo, è stata teatro di un violento episodio conclusosi con la morte di un giovane di circa vent’anni, di origine nordafricana. La zona è nota per essere una delle principali piazze di spaccio della città. Secondo le prime informazioni, il ragazzo è rimasto ucciso durante uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine. Gli esperti della Scientifica ipotizzano, con cautela, che l’arma impugnata dalla vittima potesse essere una pistola a salve.

La dinamica dei fatti: una pattuglia di agenti in borghese del commissariato Mecenate stava effettuando un controllo del territorio. Il giovane si sarebbe avvicinato armato ai poliziotti, attirando l’attenzione sia degli agenti sotto copertura sia di una Volante in transito. Percependo una minaccia imminente, i poliziotti hanno aperto il fuoco, colpendo mortalmente il ragazzo. Nessun agente è rimasto ferito.

I soccorsi del 118 sono arrivati rapidamente con ambulanza e automedica, ma le condizioni del giovane erano disperate e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La morte è stata dichiarata poco dopo. L’area è stata transennata per consentire i rilievi e la vittima non è stata ancora identificata, poiché priva di documenti.

Sul caso è intervenuto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: "Le prime notizie ovviamente scontano un margine ancora di approssimazione. Non ho motivo di presumere sulla legittimità o proporzionalità dell'intervento fatto, ma non diamo scudi immunitari a nessuno". E ha aggiunto: "Le autorità competenti adesso vaglieranno il caso - ha aggiunto - Chiedo solo di non fare presunzioni di colpevolezza. Da parte mia assicuro che non ci saranno scudi immunitari. Ci rimetteremo in maniera serena alla valutazione di quello che sarà stato lo svolgimento dei fatti, ancora una volta in un contesto molto complicato".

Anche la Lega ha diffuso una nota: "Solidarietà alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno difendono i cittadini perbene. L'auspicio è che, davanti alla tragedia appena avvenuta a Milano, nessun agente finisca ingiustamente nel tritacarne. La Lega ribadisce la necessità del pacchetto sicurezza, anche per aiutare le forze dell'ordine a tutelare i cittadini con sempre maggior efficacia".