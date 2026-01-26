Milano, sparatoria a Rogoredo: muore 20enne nordafricano

Un 20enne è stato ucciso dopo una sparatoria a Milano, in via Giuseppe Impastato - in zona Rogoredo - alle 18 di oggi, lunedì 26 gennaio. Secondo le prime informazioni sarebbe un nordafricano. Il giovane si era avvicinato armato a una pattuglia di agenti in borghese del commissariato Mecenate impegnata nella zona. Questi, alla vista della pistola, avrebbero aperto il fuoco. Secondo alcune ricostruzioni pare che la pistola fosse "una replica a salve".

Nessun agente, invece, sarebbe rimasto ferito. Il personale del 118 arrivato sul posto non ha potuto far nulla per la vittima, da subito in condizioni gravissime. Nonostante le operazioni di soccorso, i medici hanno constatato il decesso del 20enne che al momento non sarebbe stato ancora identificato.

"Solidarietà alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno difendono i cittadini perbene. L'auspicio è che, davanti alla tragedia appena avvenuta a Milano, nessun agente finisca ingiustamente nel tritacarne. La Lega ribadisce la necessità del pacchetto sicurezza, anche per aiutare le forze dell'ordine a tutelare i cittadini con sempre maggior efficacia". Così una nota della Lega.