Libero logo
Anguillara
Groenlandia
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Milano, sparatoria a Rogoredo: muore 20enne nordafricano

di
Libero logo
lunedì 26 gennaio 2026
Milano, sparatoria a Rogoredo: muore 20enne nordafricano

1' di lettura

Un 20enne è stato ucciso dopo una sparatoria a Milano, in via Giuseppe Impastato - in zona Rogoredo - alle 18 di oggi, lunedì 26 gennaio. Secondo le prime informazioni sarebbe un nordafricano. Il giovane si era avvicinato armato a una pattuglia di agenti in borghese del commissariato Mecenate impegnata nella zona. Questi, alla vista della pistola, avrebbero aperto il fuoco. Secondo alcune ricostruzioni pare che la pistola fosse "una replica a salve".

Nessun agente, invece, sarebbe rimasto ferito. Il personale del 118 arrivato sul posto non ha potuto far nulla per la vittima, da subito in condizioni gravissime. Nonostante le operazioni di soccorso, i medici hanno constatato il decesso del 20enne che al momento non sarebbe stato ancora identificato.

"Solidarietà alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno difendono i cittadini perbene. L'auspicio è che, davanti alla tragedia appena avvenuta a Milano, nessun agente finisca ingiustamente nel tritacarne. La Lega ribadisce la necessità del pacchetto sicurezza, anche per aiutare le forze dell'ordine a tutelare i cittadini con sempre maggior efficacia". Così una nota della Lega.

tag
milano

Il ministro degli Interni Sparatoria a Milano, Piantedosi: "No a presunzione di colpevolezza

Emergenza armi bianche Studente a scuola col machete. E un 15enne pugnala due coetanei

Poliziotti furiosi Pro Pal, teppisti impuniti per la guerriglia a Milano: lavori socialmente utili e processo sospeso

ti potrebbero interessare

Sparatoria a Milano, Piantedosi: "No a presunzione di colpevolezza

Sparatoria a Milano, Piantedosi: "No a presunzione di colpevolezza

Garlasco, la cartella "Militare" sul pc di Stasi: video intimi, cosa c'è

Garlasco, la cartella "Militare" sul pc di Stasi: video intimi, cosa c'è

Oreste Lionello, retroscena macabro sul figlio Davide: "Imbottito di farmaci"

Oreste Lionello, retroscena macabro sul figlio Davide: "Imbottito di farmaci"

Redazione
Garlasco, l'audio della madre di Poggi: "Non mi pento di ciò che ho fatto"

Garlasco, l'audio della madre di Poggi: "Non mi pento di ciò che ho fatto"