Scanno, turisti cafoni si avvicinano troppo: il cervo li carica e li butta a terra

Anche i cervi perdono la pazienza. A Scanno, L'Aquila, si sono registrati due casi in pochi giorni. Come mostrato in un video diventato virale nel giro di poco tempo, un cervo ha caricato i turisti che si avvicinavano troppo, sempre nella stessa l'area. Le immagini sono state riprese con il cellulare e poi postate sui social e mostrano alcuni turisti che si sarebbero avvicinati fino a toccare l'animale selvatico, già circondato da una calca di villeggianti di tutte le età, anche bambini.

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A quel punto l'animale ha caricato i due uomini, che sono finiti a terra, fortunatamente illesi. "Siamo un paese che si è sempre distinto per la coesistenza con l'animale selvatico: dovremmo sensibilizzare anche il turista, non solo per tutelarne l'incolumità ma anche per favorire la conservazione e la coesistenza - ha detto il sindaco di Scanno, Giovanni Mastrogiovanni -. Per questo stiamo valutando di fare un'ordinanza che vieti l'avvicinamento, anche per rendere più chiaro quello che dovrebbe essere il normale comportamento nei confronti dell'animale selvatico". Già da giorni l'animale era stato circondato da passanti e curiosi: alcuni gli davano da mangiare, altri lo accarezzavano.

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