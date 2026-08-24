Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

Scanno, turisti cafoni si avvicinano troppo: il cervo li carica e li butta a terra

lunedì 24 agosto 2026
Scanno, turisti cafoni si avvicinano troppo: il cervo li carica e li butta a terra

2' di lettura

Anche i cervi perdono la pazienza. A Scanno, L'Aquila, si sono registrati due casi in pochi giorni. Come mostrato in un video diventato virale nel giro di poco tempo, un cervo ha caricato i turisti che si avvicinavano troppo, sempre nella stessa l'area. Le immagini sono state riprese con il cellulare e poi postate sui social e mostrano alcuni turisti che si sarebbero avvicinati fino a toccare l'animale selvatico, già circondato da una calca di villeggianti di tutte le età, anche bambini.

Ammazzato a botte in piazza senza motivo: il video-choc di Caserta

Piazza Sant’Anna, nel centro storico di Caserta, è da tempo al centro delle segnalazioni di residenti e com...

A quel punto l'animale ha caricato i due uomini, che sono finiti a terra, fortunatamente illesi. "Siamo un paese che si è sempre distinto per la coesistenza con l'animale selvatico: dovremmo sensibilizzare anche il turista, non solo per tutelarne l'incolumità ma anche per favorire la conservazione e la coesistenza - ha detto il sindaco di Scanno, Giovanni Mastrogiovanni -. Per questo stiamo valutando di fare un'ordinanza che vieti l'avvicinamento, anche per rendere più chiaro quello che dovrebbe essere il normale comportamento nei confronti dell'animale selvatico". Già da giorni l'animale era stato circondato da passanti e curiosi: alcuni gli davano da mangiare, altri lo accarezzavano.

I maranza lo scaraventano in mare mentre pesca: dramma nel Veneziano

Paura all'alba a Bibione Pineda, nel Veneziano, dove un uomo di 80 anni, originario di San Martino al Tagliamento, &...

"È bello guardarli da lontano, non avvicinarsi né tantomeno dargli da mangiare - ha aggiunto il primo cittadino -. È anche il periodo degli amori, quindi non vanno assolutamente avvicinati. A seguito di quanto accaduto, probabilmente il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise procederà a prelevare l'animale e a trasferirlo in una zona più lontana". 

tag
scanno
giovanni mastrogiovanni

Scanno, orso indisturbato uccide 18 ovini

ti potrebbero interessare

Treviso bene sotto choc: 25enne investe una donna in bici. Poi la scoperta: chi sono

Treviso bene sotto choc: 25enne investe una donna in bici. Poi la scoperta: chi sono

Redazione
Sardegna, 17enne travolta dal barchino di migranti: spunta il video-choc

Sardegna, 17enne travolta dal barchino di migranti: spunta il video-choc

Potenza, due fratelli tunisini accoltellano un 29enne: arrestati per tentato omicidio

Potenza, due fratelli tunisini accoltellano un 29enne: arrestati per tentato omicidio

Meteo, in arrivo l'ondata peggiore: "Punte fino a 44°C", le regioni travolte dal caldo

Meteo, in arrivo l'ondata peggiore: "Punte fino a 44°C", le regioni travolte dal caldo