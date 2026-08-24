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Bordighera, è morto Tiberio Camurri: tragico scontro tra scooter e autobus

lunedì 24 agosto 2026
Bordighera, è morto Tiberio Camurri: tragico scontro tra scooter e autobus

1' di lettura

Una tragedia ha scosso la Liguria. Un uomo di 28 anni, Tiberio Camurri, ha perso la vita poco dopo mezzanotte nello schianto tra lo scooter che guidava e un autobus di linea della Riviera Trasporti, avvenuto sull'Aurelia a Bordighera (Imperia), all'altezza di piazza Valgoi.

Il giovane procedeva in direzione Sanremo quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con l'autobus che viaggiava verso Ventimiglia. L'impatto è stato violentissimo e per il 28enne non c'è stato nulla da fare. Gravissima la ragazza di circa vent'anni che viaggiava con lui sullo scooter. La giovane è stata soccorsa e trasferita in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a bordo dell'elisoccorso Grifo.

Camurri era laureato in Scienze motorie e maestro internazionale riconosciuto dalla Federazione italiana tennis e padel. Lavorava in un centro sportivo alle porte di Dolceacqua e per questo era molto in Riviera. Nel violento impatto è rimasto ferito anche l'autista dell'autobus, in modo meno grave. Il parabrezza del mezzo di linea è stato completamente sfondato. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, automedica e ambulanze. I militari stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati sequestrati. L'Aurelia è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi e permettere ai carabinieri di effettuare i rilievi.

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