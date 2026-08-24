Bordighera, è morto Tiberio Camurri: tragico scontro tra scooter e autobus

Una tragedia ha scosso la Liguria. Un uomo di 28 anni, Tiberio Camurri, ha perso la vita poco dopo mezzanotte nello schianto tra lo scooter che guidava e un autobus di linea della Riviera Trasporti, avvenuto sull'Aurelia a Bordighera (Imperia), all'altezza di piazza Valgoi.

Il giovane procedeva in direzione Sanremo quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con l'autobus che viaggiava verso Ventimiglia. L'impatto è stato violentissimo e per il 28enne non c'è stato nulla da fare. Gravissima la ragazza di circa vent'anni che viaggiava con lui sullo scooter. La giovane è stata soccorsa e trasferita in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a bordo dell'elisoccorso Grifo.

Camurri era laureato in Scienze motorie e maestro internazionale riconosciuto dalla Federazione italiana tennis e padel. Lavorava in un centro sportivo alle porte di Dolceacqua e per questo era molto in Riviera. Nel violento impatto è rimasto ferito anche l'autista dell'autobus, in modo meno grave. Il parabrezza del mezzo di linea è stato completamente sfondato. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, automedica e ambulanze. I militari stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati sequestrati. L'Aurelia è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi e permettere ai carabinieri di effettuare i rilievi.