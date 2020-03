Coronavirus: Ciambetti (Veneto), 'infame il video di Canal+, offende sforzo di un popolo'

03 marzo 2020 a

Venezia, 3 mar. (Adnkronos) - “La satira rappresenta uno strumento formidabile e lo abbiamo visto in queste ultime settimane con la varie battute, parodie e filmati che circolano soprattutto in rete sul Coronavirus. Ma il filmato della francese Canal+ non è satira, ma un insulto vergognoso e schifoso, che non rende di certo onore allo spirito dei francesi e, casomai, conferma i peggiori stereotipi che circolano su di loro”. Durissima la reazione del presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, al filmato denunciato da Giorgia Meloni e stigmatizzato da numerosi esponenti politici italiani.

“Quel video non fa ridere – continua Ciambetti – è squallido e insultante, irriverente dello sforzo straordinario che il nostro popolo sta fa facendo per fronteggiare l'emergenza che altri hanno forse sottovalutato, derubricando magari molti decessi per malattie stagionali. Come Veneto, noi non abbiamo di certo sottovalutato l'importanza delle azioni di contenimento applicando anche misure rigide, prese a riferimento anche dall'OMS, agendo sempre nella massima trasparenza, diffondendo quotidianamente ogni informazione e mettendo a disposizione della comunità scientifica tutti i dati da noi raccolti al fine di agevolare la ricerca".