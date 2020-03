Coronavirus: assessore Caparini, 'prezzi mascherine aumentati di mille volte'

05 marzo 2020 a

a

a

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - "In situazioni non emergenziali ci servono 150mila unità di mascherine chirurgiche all'anno. Oggi ce ne servono 150mila al giorno. La nostra centrale acquisti ci parla di 1,4 euro al pezzo: il prezzo è lievitato di mille volte". Lo ha detto l'assessore al Bilancio della Regione Lombardia, Davide Caparini, in conferenza stampa. "Tra i disagi di questa emergenza, non solo a livello lombardo ma nazionale, c'è la difficoltà nel reperire i dispositivi per la protezione individuale, soprattutto per il personale medico-sanitario, per i medici di base e per tutti coloro che sono in prima linea per fronteggiare questa emergenza. Purtroppo c'è una speculazione a livello internazionale su questi dispositivi di protezione individuale".

Caparini ha spiegato che "le ditte che normalmente forniscono questi dispositivi hanno aumentato la loro produzione, ma non quanto la necessità del mercato. C'è una speculazione, anche se non dei fornitori abituali di Regione Lombardia".