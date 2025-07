Fratelli d'Italia umilia Elly Schlein: "Tu segui chi vuoi, noi..."

"Meloni sbaglia tutto, seguiamo la Spagna". Disse Elly Schlein qualche tempo fa. Parole e musica della segretaria del Pd, nel giorno in cui anche l'ultimo modello rimasto alla sempre più smarrita sinistra italiana, Pedro Sanchez, cade nella polvere.

Con Biden pensionato anzitempo, Macron in pesantissimo declino, Scholz già archiviato dagli elettori tedeschi, il buon Trudeau uscito di scena, al Nazareno guardano all'inquilino della Moncloa come appiglio per propagandare ancora il sogno "socialista". E i social media manager di Fratelli d'Italia non perdono occasione per sottolineare l'ennesima brutta figura democratica.