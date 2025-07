Tour de France e le donne: mai come quest'anno...

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (Tour de France / Rai 2)

Mai come quest’anno il target femminile conquista il Tour de France. Secondo un report di OmnicomMediaGroup per Libero, le donne raggiungono picchi di ascolto totale del 45% attestandosi su una media del 35%. Un tripudio sicuramente dovuto al profondo mutamento all’interno della dura competizione: tenute dei ciclisti molto più attillate, look con orecchini e tatuaggi, colori di divise e caschi più sgargianti, depilazione perfetta.

A giocare a favore anche una narrazione quasi da reality: da una parte gli atleti vengono misurati per la loro tenuta atletica, dall’altra traspaiono maggiormente sofferenze grazie alle nuove modalità di riprese, da quelle più ravvicinate, ai droni dall’alto.