Pd, la fronda in Toscana contro Elly Schlein

Schlein vuole sostituirlo con l’onorevole Emiliano Fossi, personaggio se possibile ancora minore, ex sindaco di Campi Bisenzio, per avere almeno un presidente di Regione che sia sua diretta espressione. Solo che il Pd toscano non ci sta. I sindaci della cintura metropolitana fiorentina hanno scritto ieri alla Nazarena per chiederle di ufficializzare la candidatura di Giani. Prima, avevano fatto lo stesso molti circoli delle zone di Pisa, Livorno, Empoli e Valdelsa, a cui si era unito il presidente della Provincia di Arezzo. Per di più, il governatore toscano è appena risultato, a sorpresa, il quarto più apprezzato d’Italia, il primo tra quelli di sinistra. Finirà che Schlein dovrà abbozzare, per non spaccare il partito, ma le tensioni sono significative. Non sono neppure isolate, perché il tentativo di repulisti nelle Marche, operato dalla coordinatrice regionale Chantal Bomprezzi, vicina alla Nazarena, ha spaccato il partito. La signora non ha ricandidato i consiglieri uscenti per il terzo mandato, ex renziani, e Matteo Ricci è ora costretto a raccoglierli nella sua lista, sempre che questi per ripicca non decidano diversamente. Problemi anche in Puglia, dove il candidato in pectore Antonio Decaro, la più concreta alternativa alla guida Schlein del partito, minaccia di non presentarsi. La scusa è che vorrebbe che Elly vietasse all’ingombrante governatore uscente, Michele Emiliano, di candidarsi. Il retroscena è che sarebbe tentato di tenersi le mani libere per sostituire la segretaria al primo scivolone. Quanto alla Campania, Vincenzo De Luca lotta per resistere e spinge per la candidatura del grillino Sergio Costa, ex ministro dell’Ambiente, per far saltare il patto Schlein-Conte su Roberto Fico. Si andrà al braccio di ferro, la Nazarena qui la spunterà, ma è un’altra riprova che Elly può contare sull’inaffidabile Conte più che su molti importanti esponenti dem.