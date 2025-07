Jannik Sinner, il gesto che spiega tutto: dopo l'infortunio di Dimitrov...

Un secco 3-0 sarebbe stata un’umiliazione, e Jannik Sinner lunedì a Wimbledon l’ha rischiata sul serio contro un Grigor Dimitrov al limite della perfezione, avanti due set prima dell’infortunio al pettorale che lo ha costretto al ritiro (il quinto in carriera in uno Slam). Il 23enne azzurro, protagonista di una delle partite più brutte della sua carriera, è stato molto carino verso il rivale, con un gesto inaspettato e rispettoso valso gli applausi del campo Centrale. Una volta che l’ex numero 3 al mondo si è ritirato, ha infatti accompagnato Dimitrov fuori dal campo, portandogli le borse, come farebbe un compagno, non un avversario. E poi, con voce tremante ma parole precise, ha voluto parlare al pubblico. “Non mi sento per niente un vincitore — ha detto — Vederlo così fa male. So quanto ama questo sport. È uno dei più grandi lavoratori del circuito. Questo non è il finale che ci saremmo augurati”.

Nessuna retorica, solo rispetto. Sinner ha chiesto un applauso per Grigor. E l’intero Centrale si è alzato in piedi. L’altoatesino si conferma campione anche nei gesti. Ora per lui c’è la sfida mercoledì contro Ben Shelton (passato agli ottavi contro Lorenzo Sonego), gomito destro permettendo. Caduto a inizio match, ha sentito parecchio fastidio: “È stata una caduta sfortunata — ha detto dopo il match — ho controllato il video e non mi è sembrata grave, ma l'ho comunque avvertita molto, quando ero al servizio e soprattutto sui dritti”. Oggi (martedì 8 luglio) svolgerà il controllo deciso per capire se sarà in grado di giocare contro lo statunitense. In molti temono per un suo ritiro.