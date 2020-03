Coronavirus: Gallera, 'da prossima settimana sospese attività ambulatoriali in Lombardia'

05 marzo 2020 a

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Il provvedimento per la sospensione delle attività ambulatoriali non urgenti in Lombardia "decorrerà dall'inizio della prossima settimana e nelle prossime ore daremo le indicazioni operative necessarie, dopo un confronto con le associazioni categoria”. Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Le attività ambulatoriali "non urgenti e non differibili che vengono svolte in Lombardia saranno sospese dai prossimi giorni per il tempo strettamente necessario a fronteggiare l'emergenza coronavirus”.

Gallera ha spiegato che "dalla lettura dei dati emerge che quotidianamente abbiamo 200 persone in più da ricoverare nei nostri ospedali. Per questo motivo abbiamo pensato di adottare, per un periodo di tempo contingentato, una misura straordinaria al fine di recuperare il maggior numero possibile di medici e infermieri nelle corsie e nei reparti. Voglio rassicurare i lombardi sul fatto che tutte le attività urgenti e non differibili, sia per i pazienti cronici che per il resto dei lombardi, verranno assicurate”.