Il business del cinema è in mano ai bimbi

Il fenomeno è abbastanza noto. Oggi il grosso business del cinema è rappresentato dal rifacimento dei cartoni animati record di incassi. Questo perché la maggioranza del pubblico che affolla le sale cinematografiche, dopo la tabula rasa del Covid che ha chiuso tutto per anni, è formata dagli under 10. Il digitale ha semplificato tutto, ha abbassato i costi, a volte anche la qualità ma questa è un’altra storia. Con questa premessa, accogliamo con uno stupore relativo il verdetto del botteghino 2025 fino a giugno. Il dato si riferisce all’intera stagione che ufficialmente è partita il primo agosto 2024. Quasi tutti i film più visti in sala sono cartoni animati o live action. Iniziamo con il clamoroso caso di Lilo & Stitch, la pellicola più vista della stagione, l’unica sopra i 3 milioni di presenze in sala. Il film racconta la storia divertente e commovente di una ragazza hawaiana solitaria e dell’alieno fuggitivo che la aiuta a riparare la sua famiglia distrutta. Diretto dal regista Dean Fleischer Camp, con la sceneggiatura di Chris Kekaniokalani Bright e Mike Van Waes, il film vede nel suo cast Maia Kealoha, Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Courtney B. Vance e Zach Galifianakis.

SEQUEL

Disney ha annunciato ovviamente il sequel, nessuna forza al mondo avrebbe potuto evitarlo. Tratto da un film d’animazione uscito nel 2002, Lilo & Stitch è diventato uno dei maggiori successi degli ultimi mesi, staccando il traguardo dei 900 milioni di dollari al box office globale. Al secondo posto c’è Oceania 2, con 2.893.241 presenze. Già uscito anche in streaming, lo scorso 12 marzo su Disney Plus, il film d’animazione porta il telespettatori in luoghi esotici e incantevoli. Oceania riunisce Vaiana e Maui, dopo tre anni, per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori.

Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto. Come totale di incassi Mufasa: il Re Leone, uscito lo scorso anno, resta primo con 22.2 milioni di euro, secondo Oceania 2, con 21.3 milioni di euro. Tutti sono distribuiti da The Walt Disney Company.

Interessante anche il dato a livello mondiale. I maggiori incassi worldwide da inizio stagione (film usciti in Italia dopo il 1 agosto) vedono proprio Oceania 2 al top con $ 1.059.242.164, Cattivissimo me con 4.969 milioni di dollari; Un film Minecraft 954 milioni di dollari; Lilo & Stitch 945 milioni di dollari; Wicked 756 milioni di dollari; Mufasa: The Lion King 722 milioni di dollari. Tutti film fantasy per un pubblico di giovanissimi.